Sniff… c’est beau! Les plus beaux mouchoirs de Paris fêtent leurs 10 ans 10/03/23 – 27/05/23

Voici maintenant dix ans que Les plus beaux mouchoirs de Paris sont né.

C’est aujourd’hui 120 artistes du monde entier et plus de 300 modèles réalisés à ce jour.

Initié par Pierre-Alexis Deschamps, ce projet a été depuis mené par l’association La Buanderie à Lille.

Il nous raconte :

« Les plus beaux mouchoirs de Paris sont fabriqués à Lille, et ce n’est pas triste…

Depuis que j’ai mis le nez dans le mouchoir il m’est apparu comme un objet aux usages bien plus nombreux que le simple réceptacle de nos sécrétions… Ne permet-il pas également de masquer sa voix au téléphone, d’effacer ses empreintes digitales, de bâillonner une personne, de transporter du tabac, des objets précieux…ce modeste carré de toile fine est aussi un précieux atout de séduction, un support aux souvenirs il me fallait en faire le tour, et à cette fin je me suis entouré d’une bande de joyeux drilles »



« J’avais commencé par sérigraphier mes propres dessins en 2005, puis une nouvelle série en 2012.

Il m’est apparu entre temps que cet objet désuet n’avait que fort peu été utilisé dans le sens que je me proposais de l’utiliser, et j’achetais tout ceux que je croisais.

Ainsi, en 2013 fort de plusieurs valises pleines de mouchoirs, je commençais à inviter des amis, artistes de mon entourage.

La Buanderie, au départ petit lieu d’exposition est né la même année avec une première exposition en octobre.

Il est très vite apparu que ce projet était aussi intéressant par sa mobilité, sa proximité avec le colportage… de fil en aiguille, de festivals en expositions le projet s’est étoffé pour en être là aujourd’hui »

Expo à La Fanzinothèque du 10 mars au 27 mai 2023

Vernissage le vendredi 10 mars à 19h, suivi des concerts de Agar Agar et Uto: https://www.confort-moderne.fr/fr/agenda/event/Agar-Agar-UTO/2762