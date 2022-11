édition: « V », Cinq artistes de Nouvelle-Aquitaine 02.12.22 – 25.02.23

300kg de papier, 80kg d’encre, 75 écrans, 30000 coups de racle, 800 trous, 600 litres de sueurs et des triceps tous neufs pour 200 exemplaires:

La Fanzinothèque est heureuse de vous annoncer la naissance de « V », microédition de grande taille entièrement sérigraphiée et façonnée à la main, réunissant cinq artistes de Nouvelle-Aquitaine : Mehdi Beneitez, FreakCity, Céline Guichard, Sibylle Huré et Moolinex. L’exposition présentera les 50 illustrations du livre et toutes les étapes, de la conception à l’impression.

Ce projet bénéficie du soutien du contrat de filière DRAC Nouvelle-Aquitaine / Région Nouvelle-Aquitaine / Astre, réseaux des arts plastiques et visuels en Nouvelle-Aquitaine.



Vernissage, raclette et lancement du livre en présence des artistes le vendredi 2 décembre à 19h.

Exposition du 2 décembre 2022 au 25 février 2023.

SAMSUNG CSC