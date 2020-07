Du 7.08 au 9.08 : THE LAST BEST PLACE avec Delphine Bucher (Editions de la Dernière Chance)

Delphine Bucher (Editions de la Dernière Chance, Lyon) vient en personne présenter son nouveau fanzine : The Last Best Place – un road trip littéraire dans le Nord-Ouest américain.



« 5 000 kilomètres au compteur, des paysages magnifiques à perte de vue, mes auteurs favoris dans le rôle de guides, leurs œuvres en guise de carte routière »

Delphine Bucher



Delphine Bucher présentera et signera une affiche exclusive (tirage limité à 50 copies) imprimée en sérigraphie à La Fanzinothèque.

Exposition en présence de l’artiste et d’une bombe à ours.

Une exposition thématique de l’été 2020

Vendredi 7 août de 18h00 à 22h00

Samedi 8 août de midi à 18h00

Dimanche 9 août de midi à 18h00

Entrée libre



Salle expo de La Fanzinothèque

Confort Moderne

185 rue du Faubourg du Pont Neuf

Poitiers