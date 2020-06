Ouverture d’été de La Fanzinothèque

Bonne nouvelle : La Fanzinothèque est ouverte cet été.



Réouverture au public le mercredi 24 juin à midi.



Horaires d’été du 24 juin au 23 août : de midi à 18h00 du mercredi au dimanche.

Nocturne jusqu’à 22h00 tous les vendredis.



En clair : La Fanzinothèque sera fermée les lundis et mardis, mais sera bel et bien ouverte tous les week-ends !



L’espace expo est activé pour participer au programme Le Confort Moderne : Grand Ouvert Tout L’Eté.



Nous sommes en train de fouiller dans nos réserves et de lancer les invitations pour finaliser une programmation d’été, avec une exposition thématique différente proposée chaque semaine.



Montage et conception en public les mercredis et jeudis, présentation finale les vendredis, samedis et dimanches.



Application du protocole sanitaire en vigueur pour le confort et la sûreté de tous, sans oublier pour autant décontraction et convivialité.



Nombreuses autres propositions artistiques en cours sur le site Confort Moderne, ainsi qu’une carte d’été au restaurant et des brunchs chaque week-end.



fanzino@fanzino.org

05 16 34 53 44



Crédit illustration : photographie de Feu Caminaconus, Athénée Provincial de La Louvière, livre imprimé par Le Cagibi (2019). Librairie La Fanzinothèque.