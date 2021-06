En vidéo : rediffusion de l’émission Le Quart d’Heure Poitevin (Poitiers) « spécial culture » du 3 juin 2021 ! Présentation du programme d’été du Confort Moderne et, bien entendu, des activités de La Fanzinothèque…



Avec pour décor un des murs de l’expo Ovni Vu Ni Connu du collectif Off Screen !



Du 11 juin au 29 août, rendez-vous au Confort Moderne et à La Fanzinothèque du mercredi au dimanche de midi à 18h00, et en nocturne chaque vendredi.