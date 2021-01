Nous sommes ouverts au maximum !

Oui : La Fanzinothèque ouvre ses portes au maximum, dans le respect des jauges et du protocole sanitaire.



Vous le savez, de manière générale, les lieux culturels sont fermés. Au sein du Confort Moderne, La Fanzinothèque maintient toutefois les activités autorisées : librairie et bibliothèque.



La librairie est un espace de diffusion de fanzines, affiches, livres, micro-éditions, etc. au service des petits éditeurs et des créateurs indépendants. N’hésitez pas à nous contacter pour y laisser vos productions en dépôt-vente.



Jusqu’au 26 février, l’espace de vente met en avant une sélection exhaustive des éditions Adverse, à l’occasion d’une présentation de nombreux originaux (voir « Disséminations« ).



La bibliothèque est riche de 60000 documents. Des fanzines, bien sûr, mais aussi toutes formes d’auto-éditions et de micro-éditions, et des ouvrages qui traitent des cultures abordées par le média fanzine. On peut lire sur place, et les adhérents peuvent emprunter pour lire à domicile.



Nous en profitons pour rappeler que notre voisin de cour, le disquaire et néanmoins ami Transat, tâche lui aussi d’ouvrir ses portes au maximum pendant cette période. Rendez-lui visite de notre part !



Ouverture de La Fanzinothèque au public :

Tous les jours du lundi au vendredi de midi à 18h00

Le samedi 23 janvier de midi à 18h00

Le samedi 30 janvier de midi à 18h00



Accueil des professionnels et ateliers sur rendez-vous.



fanzino@fanzino.org



Crédit illustration : « Samuel », de Tommi Musturi. Extrait de Digi-Kuti n°57 (Finlande), automne 2020, disponible en salle de lecture à La Fanzinothèque

www.kutikutisf.wordpress.com