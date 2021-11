2° UNIVERSITE D’ETE DU FANZINE #UEF2022

Après le succès de la première édition en août 2021, il y aura une deuxième Université d’été du fanzine, toujours sur le site du Confort Moderne et de La Fanzinothèque, à Poitiers, et toujours le troisième week-end du mois d’août.



Dates :

Jeudi 18 août : soirée de bienvenue

Vendredi 19 août : ateliers, rencontres et animations

Samedi 20 août : ateliers, rencontres et animations

Dimanche 21 août : brunch de départ



Le programme est en cours d’élaboration. Vos idées et suggestions sont les bienvenues.



Crédit photos 2021 : Andy Hales



POUR NOUS CONTACTER :

fanzino@fanzino.org

Tél. 05 16 34 53 44