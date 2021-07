A partir du 17.09.21 : Undergraphistes. Le Dernier Cri expose une internationale sérigraphiste

Pakito Bolino. Photo : Pierre Schwartz

Livres et estampes : un panorama subjectif d’auteurs de tous pays repérés par Le Dernier Cri durant toute son aventure éditoriale et sérigraphique (plus de 400 livres et 200 estampes en sérigraphies).



Une règle : 100% des oeuvres exposées garanties jamais vues au Confort Moderne ou à La Fanzinothèque.



Le Dernier Cri, maison d’édition associative, existe depuis 1993. Il est actuellement basé à Marseille, Friche de la Belle de Mai, et piloté par Pakito Bolino.

Le Dernier Cri propage des ouvrages dans lesquels l’image occupe une place prépondérante, réalisés de A à Z de manière souvent collégiale et toujours artisanale par des « undergraphistes » généralement en marge du marché de l’art et de la grande distribution éditoriale. Des personnalités qui se rencontrent à travers les procédés de reproduction, les festivals et autres lieux d’échanges.

L’hyper densité de sa production rend Le Dernier Cri impossible à étiqueter, tout en créant un siphon qui aspire les artistes visuels internationaux les plus inclassables. Hétéroclites dans leurs styles, dans leurs pensées, ces artistes marginaux, ingérables et irrécupérables sont le cœur du Dernier Cri.

www.lederniercri.org



Exposition

Du vendredi 17 septembre au jeudi 23 décembre 2021

dans la salle expo de La Fanzinothèque



Du vendredi 17 septembre au dimanche 24 octobre 2021

dans la galerie jardin du Confort Moderne



Vernissage (week-end de rentrée du Confort Moderne) en présence de Pakito Bolino le vendredi 17 septembre 2021