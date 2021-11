L’émission de radio Tout Confort, c’est l’actualité hebdomadaire du Confort Moderne par ses habitants.



En partenariat avec Radio Pulsar.



Diffusion sur Radio Pulsar à Poitiers, Beaub FM à Limoges et Radio Béton à Tours.

La Fanzinothèque et ses invités dans Tout Confort :



Emission du mercredi 3 novembre 2021

• Sélection de lectures par Guillaume Gwardeath :

– Verminax Le Gredin de L’Ombre, d’après l’oeuvre de Tôma Sickart, publié chez Les Beaux Récits de ChériBibi

– Still Ill, le fanzine de Nasty Samy

– Gonzaï magazine n°39 spécial magazines (et fanzines)

– notre rubrique Zines en Stock dans le journal Junkpage du mois, avec Scriitch

• Rendez-vous hors les murs : Warm Up Festival Bux And Roll le samedi 6 novembre à La Rotative (Buxerolles)

• Sélection musicale : Batmobile – Transylvanian Express

> mp3 pour écoute et téléchargement

> ci-dessous le player Mixcloud du Confort Moderne :

Emission du mercredi 20 octobre 2021

• Sélection de lectures par Guillaume Gwardeath :

– la fin d’Abus Dangereux

– Vandura Hotel, de Delphine Bucher, aux Editions de la Dernière Chance,

– le livre Gildas Cospérec Confessions of a Garage Cat, publié par Les Musicophages

– Le Bestiaire des Animaux, par le Dr Goudron

– Riri Poche 2

– le livre Comedian rhapsodie, par Thomas VDB, chez Flammarion

• Sélection musicale : Queen – Under Pressure

> mp3 pour écoute et téléchargement



Emission du mercredi 13 octobre 2021

Interview d’Adrien Durand (Le Gospel), par Guillaume Gwardeath

> mp3 pour écoute et téléchargement



Emission du mercredi 6 octobre 2021

Présentation des rencontres de fanzinothèques, par Marie Bourgoin

> mp3 pour écoute et téléchargement



Emission du mercredi 29 septembre 2021

• Rendez-vous au 16° Bar Zines à Montreuil le dimanche 3 octobre

• Daniel de Chéribibi en différé de la première Université d’été du fanzine

• Sélection musicale : Roger Pierre et Jean-Marc Thibault – La romance de Chéri-Bibi

> mp3 pour écoute et téléchargement



Emission du mercredi 15 septembre 2021

• Interview de Pakito Bolino (Le Dernier Cri) par Guillaume Gwardeath pour l’exposition Undergraphistes

> mp3 pour écoute et téléchargement



Emission du mercredi 8 septembre 2021

• Hommage à Henriette Valium, par Guillaume Gwardeath

• Mon fanzine du moment : Trash Times n°21 spécial « créatures et marais », par Guillaume Gwardeath

> mp3 pour écoute et téléchargement